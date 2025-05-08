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Muhasebe Bilgisayarlarında İnternet Kullanımı Tehlikeleri

Muhasebe Bilgisayarlarında İnternet Kullanımı Tehlikeleri
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Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, muhasebe işlemleri için kullanılan bilgisayarlarda internet kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Yazılımsal zafiyetlerin çoğaldığına dikkat çekerek, fidye yazılımları ve veri hırsızlıklarına karşı alınması gereken önlemleri sıraladı.

Muhasebe bilgisayarlarında internet tehlikesi

Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu : "Özellikle muhasebe işlemleri yapılan bilgisayarlarda internet kullanılmamasına dikkat edilmeli"

KAYSERİ - Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, son zamanlarda finansla ilgili kullanılan programlarda yazılımsal zafiyet problemlerinin sık duyulmaya başlandığını söyleyerek, "Özellikle muhasebe işlemleri yapılan bilgisayarlarda internet kullanılmamasına dikkat edilmeli" dedi.

Yazılım açığı bulan kişilerin verileri çalarak fidye istediklerini söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Tabii bulut tabanlı uygulamaların artması ile artık finansla ilgili ya da muhasebe programları da genel olarak internet üzerinden kullanılmaktadır. Bu programlarla ilgili de birtakım zafiyetler de gerek yazılımsal zafiyetler gerek kullanıcının hatalarından dolayı da bu tarz problemleri çok sık duymaya başladık. Aslında şöyle bir durum var; hacklendiklerini genelde anlamayabiliyorlar. Çünkü eğer basit bir kullanıcı adı ve şifre kullanılmışsa bu kullanıcı adı ve şifre ile girip, bu verileri alarak başka yerlere iletenlerin de olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde sistemi kilitleyip fidye talebinde bulunuyorlar. Bu fidye talebinde bulunanlar da ikiye ayrılıyor. Bir kısmı gerçekten fidyeyi aldıktan sonra sistemin kilidini açıyor ve kullanımına izin veriyor. Bir kısmı ise hem parayı alıyor hem de gerekli işlemleri yapmıyor ve sizi tamamen zor durumda bırakıyor" dedi.

Topuzoğlu, özellikle muhasebe için kullanılan bilgisayarlarda internet kullanmamaya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bununla ilgili alınması gereken önlemleri de şu şekilde sıralayabiliriz; birincisi bulut yedekleme. Yine bizim yedeklerimizin bir hatta birden fazla kopyasının buna biz 3+1 adını da verebiliyoruz. Yani haftada 3 yedek ve sürekli de son yedek aktif şekilde tutuluyor. Bu şekilde olması durumunda da en azından herhangi bir sorunda da o yedeklerden birine dönebiliyoruz. Ancak tabii ki bulutta da bir risk bulunduğu için fiziksel yedeklerin de bulunması gerekiyor. Yani bizim sadece bulut ortamında değil, fiziksel ortamda da yedek almamız gerekiyor. Burada da şöyle bir hata yapılıyor. Ne yazık ki bu yedekler de kendi bilgisayarımızın ya da sunucumuzun içinde bulunuyor. Böyle olunca da herhangi bir felaket, deprem, hırsızlık ve benzeri durumlarda zaten o sunucu ya da bilgisayar gittiği için yedeklerimiz de gitmiş oluyor ve her yönden sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden bizim yedeklerimizi farklı bir fiziksel ortamda ki bu taşınabilir diskler olabilir aynı şekilde de bulut ortamında saklamamız gerekiyor. Özellikle muhasebe için kullandığınız bilgisayarda internet kullanmamaya dikkat edin. Eğer internet kullanıyorsanız bile bilmediğiniz sitelere girmek ya da herhangi bir gelen e-postayı açmak gibi gaflette bulunmayalım. Çünkü bunu yaptığımız anda ne yazık ki o ortamı kendi ellerinizle kötü niyetli insanlara terk etmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Güncel
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