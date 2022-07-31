Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2)

Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2)

'BENDEN GENELKURMAY BAŞKANI OLMAZ AMA CUMHURBAŞKANI OLUR'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinin ardından Serik ilçesinde pazarcı esnafını ziyaret etti.

 - Güncelleme:

'BENDEN GENELKURMAY BAŞKANI OLMAZ AMA CUMHURBAŞKANI OLUR'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinin ardından Serik ilçesinde pazarcı esnafını ziyaret etti. pazar girişinde davul zurnayla karşılanan İnce, pazarcı esnafı ve vatandaşla görüşüp, fotoğraf çektirdi. Pazar esnafından Mustafa Tunç'un "Geleceğin Genelkurmay Başkanı" diye hitap etmesi üzerine İnce, "Benim Genelkurmay Başkanı ile ne işim olur, cumhurbaşkanı desene. Ben askerde onbaşıydım benden Genelkurmay Başkanı olmaz ama cumhurbaşkanı olur" karşılığını verdi. Esnaf da kendisine, "Bu sefer sizi cumhurbaşkanı yapacağız" deyince İnce, "Söz mü ? Ama bana 100 bin imza lazım. Seçim kuruluna gidip imza verecek misiniz" sözüne esnaf, "Veririz Allah'ın izniyle" dedi.

Patates ve soğan fiyatlarını soran İnce, "Patates 10, soğan 10 lira. Vay benim güzel memleketim. Suç senin değil tabii" dedi. Pazar ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Temmuz ayında Serik'te domates 13- 15 lira olursa bu vahim demektir. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Mersin'den başladık ta İzmir'e kadar gideceğiz. Serik'te domates 15 lira oluyorsa Ankara ve İstanbul'da yaşayanları siz düşünün artık" dedi.

İnce, buradaki ziyaretin ardından Aksu'daki programı için ilçeden ayrıldı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), DHA


Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Güncel

Muharrem İnce Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title