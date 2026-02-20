Haberler

Muğla ve Osmaniye'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla ve Osmaniye'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, intihar eden bireylerin borçlandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Muğla ve Osmaniye'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Ö.Ö'nün yüksek faiz ile borçlandırılarak intihar etmesi, Ö.Ö'nün oğlu M.A.Ö. tarafından şüpheli M.D'nin oğlu A.T.D. ile H.İ.T'nin öldürülmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında S.A'nın faiz karşılığı borçlandırılarak evini devretmesi ve mektup yazarak intihar etmesiyle ilgili şüpheliler de belirlendi.

Ekiplerce Muğla'nın Milas ilçesi ve Osmaniye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.B, M.D, N.B, A.T. ve G.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametindeki aramada intihar eden S.A. adına düzenlenmiş 1,5 milyon liralık senet fotokopisi, intihar eden Ö.Ö. adına düzenlenmiş 1 milyon 650 liralık senet fotokopisi ile 5 milyon liralık senet ve suç unsurları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, N.B, A.T. ve G.K. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı! Tarih belli oldu
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var