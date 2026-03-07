Haberler

Muğla Valisi Akbıyık turizmcilerle iftarda buluştu

Güncelleme:
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye ilçesinde turizm sektör temsilcileriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi ve turizmin Muğla ekonomisindeki önemine vurgu yaptı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Temsilcisi Ercan Torunoğlulları tarafından kentteki bir restoranda iftar programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Vali Akbıyık, turizm sektör temsilcileriyle iftar yaptı.

Akbıyık, programda, her gün toplumun farklı kesimleriyle iftar yaptıklarını söyledi.

Fethiye'de ilk kez turizmcilerle iftar yaptıklarını belirten Akbıyık, "Ramazan birlik, beraberlik, paylaşma ayı. Birlik ve beraberliğimiz her zaman devam etsin. Milletimiz, devletimiz güçlü olmak zorunda. Artık dünyada hiçbir kural, ahlaki değer kalmadı. Muğla'mızın ekonomisinin en önemli lokomotifi turizm. Dolayısıyla turizm ne kadar iyi olursa ekonomimiz de ülkemiz de o kadar güçlü olur." dedi.

Akbıyık, 2026 turizm sezonunda beklentilerin yüksek olduğunu dile getirdi.

Hedeflerinin Muğla'da turizmi 12 aya yaymak olduğunu vurgulayan Akbıyık, bunun için Fethiye'nin önemli bir yer olduğunu anlattı.

TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Temsilcisi Ercan Torunoğlulları ise Muğla'ya güzel projeler kazandıracaklarını ve kenti dünya turizminde en iyi şekilde tanıtacaklarını kaydetti.

Programa, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, protokol üyeleri ve turizm sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
