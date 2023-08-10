Muğla Valiliği'ne İdris Akbıyık atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliği'ne Hakkari Valisi İdris Akbıyık atandı. Vali Akbıyık, atama açıklamasında teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliği'ne atanan İdris Akbıyık açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliği'ne Hakkari Valisi İdris Akbıyık atandı. Vali Akbıyık sosyal medya hesabından yaptığı atama açıklamasında şunları kaydetti; "Valiler Kararnamesi ile Serhat vilayetimiz Hakkari'den Türkiye'nin incisi Muğla Valiliği görevini şahsıma tevdi eden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Allah utandırmasın" ifadesini kullandı. - MUĞLA