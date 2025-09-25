Muğla Sporcuları Bulgaristan'da Madalya Kazandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının Bulgaristan'da düzenlenen Primorsko Open Satranç Turnuvası'nda altın ve gümüş madalya kazandıkları bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 14-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 117 sporcunun katıldığı turnuvada, büyükşehir sporcularından Ayaz Tufaner'in 14 Yaş Altı Kategorisinde şampiyon olduğu, Kağan Torun'un da 6 puanla turnuvada 2'nci olarak gümüş madalya kazandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sporla, disiplinle yetişen nesillerin kariyerlerinde daha başarılı olduklarını, spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Sporcular Tufaner ve Torun ile onları turnuvaya hazırlayan antrenör M. Kutsoy Gökçe'ye teşekkür eden Aras, Muğla'ya yaşattıkları gurur için kutladı.