Muğla merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Nitelikli dolandırıcılık (yatırım dolandırıcılığı)" suçuna yönelik çalışma başlattı.

İnternette bir siteye giriş yaparak, WhatsApp üzerinden irtibata geçen kullanıcıların, çeşitli yabancı ülke borsalarından hisse alacakları vaadiyle banka hesaplarına 21 milyon 500 bin lira gönderen müştekilerin şikayeti üzerine ekipler harekete geçti.

Muğla merkezli İzmir, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Ankara, Van, Adana, Kırklareli, Yalova, Şanlıurfa ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Hakimlikçe 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 zanlı ise tutuklandı.