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Muğla Datça'da Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleştirildi

Muğla Datça'da Büyük Atatürk Koşusu Gerçekleştirildi
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Datça'da hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Büyük Atatürk Koşusu, öğrenciler ve veteranların katılımıyla başarıyla gerçekleştirildi. Dereceye girenlere ödüller verildi.

Muğla'nın Datça lçesinde Büyük Atatürk Koşusu gerçekleştirildi.

Kargı Yolu güzergahında yapılan yarış, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayarak, Atatürk Spor Salonu önünde sona erdi.

Hava muhalefeti nedeniyle 27 Aralık'tan bugüne ertelenen koşuya öğrenciler ve veteranlar katıldı.

Koşu sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Datça İlçe Spor Müdürü Serher Akbay Şahin, öğrenci ve veliler ile diğer katılımcılara teşekkür ederek, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin bu tür etkinliklere katılımının artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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