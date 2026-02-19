Muğla'da üzümsü meyvelerin ekim alanı genişliyor

Muğla'da düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sunan aronya, yaban mersini, frenk üzümü, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerin ekim alanı genişliyor.

Muğla'da üzümsü meyve üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli fidan ve ekipman desteği sağlandı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında üreticilere fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, uzun vadeli tarımsal projelerin hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Cevheroğlu, projelerin en güzel tarafının yıllar sonra meyvelerini toplarken verilen emeğin gururunu yaşamak olduğunu kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise üzümsü meyvelerin artan pazar talebi ve sağlıklı beslenmedeki yeri nedeniyle stratejik ürünler arasında yer aldığını dile getirdi.

Üzümsü meyvelerin, üreticiler için yeni ve kazançlı bir alternatif ürün olarak öne çıktığına işaret eden Baydar, "Bu proje ile ilimizde frenk üzümü, ahududu, böğürtlen ve aronya üretimini yaygınlaştırmayı, üreticilerimize yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu üretim alanlarını daha da artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

Baydar, proje kapsamında 9 ilçede 100 dekar alanda kapama üzümsü meyve bahçesi tesis edileceğini dile getirdi.

Proje çerçevesinde Dalaman, Ula, Datça, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Menteşe, Fethiye ve Yatağan ilçelerindeki üreticilere 52 bin 500 fidanın yüzde 75 hibeli olarak dağıtılacağını vurgulayan Baydar, üreticilere sadece fidan değil, bahçe tesisinde kullanılacak ekipman desteği de sağlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından üreticilere fidanları teslim edildi.