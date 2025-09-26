Muğla'da Üreticilere Ücretsiz Yem Bitkisi Desteği

Muğla'da, büyükşehir belediyesince kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin yem maliyetlerini azaltmak amacıyla ücretsiz yem bitkisi desteği verileceği bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, destek programı kapsamında 1 ila 10 dekar arazisi olan üreticilerin, tritikale, arpa ve yulaf tohumu için ücretsiz destekten faydalanabilecekleri belirtildi.

Çiftlik hayvanlarının temel besin kaynağı olan kaba yemin maliyetleri azaltmak ve üreticilerin elini güçlendirmek için ücretsiz yem bitkisi tohumu desteği sunulduğuna dikkati çekilen açıklamada, programla birlikte tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kırsalda kalkınmanın hızlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvurularını https://mugla.bel.tr/tohumdestek adresindeki "yem bitkisi tohumu talep" linki üzerinden yapabilecekleri ifade edildi.

Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerin, en fazla 10 dekarlık alan için başvuruda bulunabileceklerinin altının çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin Muğla için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Muğla'nın sadece turizmin değil aynı zamanda tarımın da başkentlerinden biri olduğunu belirten Aras, üreticilerin alın terinin çok değerli olduğunu, onların emeğini desteklemenin, maliyetlerini düşürmenin ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu kaydetti.