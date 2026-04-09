Muğla Uluslararası Esnaf Birliği Başkanlığı'na Mehmet Ayyıldız seçildi

Muğla'da Uluslararası Esnaf Birliği İl Başkanlığı görevine Mehmet Ayyıldız getirildi.

Aynı zamanda Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı olan Ayyıldız, uluslararası faaliyet göstermek amacıyla kurulan birliğin, 31 Mart'ta üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen seçimde, il başkanı olarak belirlendi.

Ayyıldız, yaptığı açıklamada, birliğin temel amacının dünya genelindeki esnaf ve sanatkarları ekonomik, kültürel ve teknik alanlarda bir araya getirmek olduğunu belirtti.

Muğla'nın ticaretini dünyaya duyurabilmek adına bu göreve talip olduklarını aktaran Ayyıldız, "Devlet büyüklerimizin ve kanunlarımızın verdiği yetkiler çerçevesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımıza katma değer sağlamaya ve onları hak ettikleri en iyi noktalara taşımaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Muğla'nın bu süreçte aktif rol oynayacağını ifade eden Ayyıldız, birliğin, Muğla'daki esnafın dünyaya açılmalarında köprü görevi göreceğini kaydetti.

Amaçlarının esnafa özgü ekonomik politikalar hazırlamak, araştırma, eğitim, danışmanlık ve dijital platformlar aracılığıyla ürünlerin doğrudan pazara ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Ayyıldız, ayrıca kooperatifler kurarak esnafı bir çatı altında birleştirmeyi ve haksız rekabete karşı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Birliğin faaliyetleri arasında mesleki eğitimlerin önemli bir yer tuttuğunu aktaran Ayyıldız, ustalardan çıraklara kadar geniş bir yelpazede eğitimler verileceğini bildirdi.