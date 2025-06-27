Muğla'da Sıcak Hava Turistleri Cazip Kılıyor

Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji verilerine göre, Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler, Bodrum'un birçok mahallesindeki plajlarda güneşlendi, denize girdi, su sporları merkezlerinde denizin keyfini çıkardı.

Bazı işletme yetkilileri, mekanlarının önünde bulunan eğlence havuzlarına buz boşaltarak müşterileri serinletmeye çalıştı.

Turistler, Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye Sığlimanı, Turgut, Hisarönü, İncekum ve Kız Kumu plajlarında şezlonglarda güneşlenirken, zaman zaman denize girip serinledi.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalin keyfi sürdü.

Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'nde hareketlilik yaşandı.

Bölgeyi ziyarete gelenlerin bazıları Kumburnu ile Belcekız plajlarından denize girmeyi tercih etti, bazıları da sahilde güneşlendi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü uçuşu yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.