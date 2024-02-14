Muğla'da Sandras Dağı Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan 2 bin 295 metre yükseklikteki Sandras Dağı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaz-kış önemli turizm destinasyonlarına sahip Muğla, kış aylarında günübirlik gezi rotaları ile özellikle doğaseverlerin de ilgisini çekiyor. Muğla ve Denizli il sınırında yer alan, Denizli'nin Beyağaç ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesini birbirinden ayıran Sandras Dağı kar yağışı ile beyaza büründü. Denizlili dağcılar, 2 bin 295 metre yükseklikteki Sandras Dağı'na tırmandı.

Doğaseverlerin yürüyüşü, Sandras Dağı'nın eteklerinde bulunan Kartal Gölü'nde son buldu. Sandras Dağı eteklerinde bulunan Gökçeova Göleti ve Karagöl'ün yüzeyi ise dondu. Bölgeyi ziyarete gelenler, buzla kaplı göl üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi.(DHA)