Muğla'da PTT'nin 185. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Muğla'da PTT'nin 185. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, PTT'nin 185. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. PTT yetkilileri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek kuruluş yıl dönümünü kutladı ve PTT'nin hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ptt'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı.

Ptt'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla PTT Başmüdürü Kadir Tomrukçu, Başmüdür Yardımcısı Hülaki Demirok ve İlçe Müdürü Semra Keleş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kuruluş yıl dönümü kutlanarak PTT'nin sunduğu hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Kaya, PTT çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Muğla PTT Başmüdürü Kadir Tomrukçu, yıl dönümü kutlama çerçevesinde PTT gişelerinde işlem yaptıran 185'inci müşteriye hediye verildiğini belirterek, PTT'nin Türkiye'nin en köklü ve güvenilir kurumlarından biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

