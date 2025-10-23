Muğla'da PTT'nin 185. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Ptt'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı.

Ptt'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla PTT Başmüdürü Kadir Tomrukçu, Başmüdür Yardımcısı Hülaki Demirok ve İlçe Müdürü Semra Keleş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kuruluş yıl dönümü kutlanarak PTT'nin sunduğu hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Kaya, PTT çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Muğla PTT Başmüdürü Kadir Tomrukçu, yıl dönümü kutlama çerçevesinde PTT gişelerinde işlem yaptıran 185'inci müşteriye hediye verildiğini belirterek, PTT'nin Türkiye'nin en köklü ve güvenilir kurumlarından biri olduğunu ifade etti.