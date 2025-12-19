Muğla'da orman köylülerine 36 traktör ve 1 iş makinesi desteği

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) bağlı Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Daire Başkanlığı kredi destekleri kapsamında alınan 36 traktör ve 1 iş makinesi törenle orman köylülerine teslim edildi. Törende konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, " Arzumuz köylülerimizin yerinde kalması ve doğdukları yerde yaşamaya devam etmelerinin sağlanması' dedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Daire Başkanlığı kredi destekleri kapsamında alınan 36 traktör ve 1 ekskavatörün teslimi için tören düzenledi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen anahtar teslim törenine; Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Muğla İl Müftüsü Rüstem Can, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

'ARZUMUZ KÖYLÜLERİMİZİN YERİNDE KALMASI'

Törende konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Ormanlarımızın korunması geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesinin yanında, çok önemli görevlerimizden birisi de orman köylülerinin desteklenmesi. Ekonomik olarak kendilerine ek gelir imkanları sunacak fırsatlar vermenin yanında hayat şartlarının iyileştirilmesi, evlerinin mantolanması, kalorifer sistemi kurulması, güneş enerjisiyle onlara sürekli sıcak su ve enerji temin edilmesi gibi hayat şartlarını iyileştirecek faaliyetlerine de destek oluyoruz. Bu verdiğimiz desteklerde faiz tamamen kaldırıldı. Yüzde 20'si de hibe olarak kendilerine sunuluyor. Önceki bakanlarımızdan birinin ifadesiyle 'Bunu, baba oğluna yapmaz' derdi. Yüzde 20'si hibe, kalan kısmı da faizsiz olarak 4-5 yıl yıl faizsiz geri ödemeli krediler sunuyoruz. Ev hanımlarına verdiğimiz 'mikro kredi' diye ifade ettiğimiz bir kredi çeşidimiz var. Evin hanımı mutlu olursa, gelir elde ederse o ailenin saadeti olur. Arzumuz köylülerimizin yerinde kalması ve doğdukları yerde yaşamaya devam etmelerinin sağlanması" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından orman köylülerine anahtar teslimi yapıldı. Tören, Muğla İl Müftüsü Rüstem Can tarafından edilen dua ile sona erdi.