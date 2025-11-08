Haberler

Muğla'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Bin Şişe İçki Ele Geçirildi

Marmaris, Dalaman ve Fethiye'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, toplam 28 bin 896 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 28 bin 896 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Marmaris, Dalaman ve Fethiye'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 litre etil alkol, 3 litre sahte içki, 2 şişe kaçak içki, 7 şişe anason yağı ile 28 bin 896 şişede toplam 1155 litre gümrük kaçağı votka ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
