Haberler

Muğla'da Güneş Enerjisi Santralleri ile 42 Milyon Lira Tasarruf

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, güneş enerjisi santralleri aracılığıyla il genelinde 42 milyon lira tasarruf sağladığını açıkladı. Başkan Ahmet Aras, sürdürülebilir enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, il genelinde faaliyet gösteren Güneş Enerjisi Santralleri (GES) sayesinde 42 milyon lira tasarruf sağladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MUSKİ, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, Muğla genelinde elektrik tasarrufu sağlamaya hızla devam ediyor.

Enerji verimliliği ve çevre dostu yatırımlar doğrultusunda il genelinde faaliyette olan GES'lerden elektrik üretimi sayesinde 42 milyon lira değerinde tasarruf sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, içme suyu ve kanalizasyonun ana hizmetler olduğunu, ancak kenti bütüncül bir şekilde ele alarak, gelecek vizyonunu sadece altyapının güçlendirilmesi değil aynı anda kendi kendine yetebilen, doğaya saygılı ve çevreye koruyan yapılarla desteklediklerini belirtti.

Güneşin yaşamın ve varoluşun sembolü, temiz ve yenilenebilir bir kaynak olduğunu vurgulayan Aras, bu nedenle otogarlar, meyve sebze halleri, içme suyu depoları, hayvan barınağı, güneş enerji tarlası gibi uygun olan her yere GES kurduklarını kaydetti.

Aras, yeni projeler ve yatırımlar sayesinde elektrik tüketiminin önemli bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacaklarını ve karbon ayak izini en aza indireceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Fenerbahçe taraftarına büyük müjde! Yıldız isim geri döndü

Fener taraftarına müjde! Yıldız isim geri döndü
Telefon bağımlısı gençten ailelere tavsiye: Küçükken çocuklara telefon vermeyin

Vali emriyle duş alan gencin ailelere önemli bir çağrısı var
Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun

Bodo/Glimt'in Galatasaray korkusu: Uzak durun
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Ne silah ne de uyuşturucu! Asayiş kontrolünde cebinden çıkan şok etti

Ne silah ne de uyuşturucu! Asayiş kontrolünde cebinden çıkan şok etti
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.