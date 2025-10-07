Muğla'da Cumhuriyet Kupası Turnuvası Başladı

Muğla'da, büyükşehir belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen "Muğla Büyükşehir Belediyesi Personel Cumhuriyet Kupası" turnuvasının başladığı bildirildi.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, turnuvasının 13 ilçede çalışan personelinin bir araya gelerek kaynaşması, ekip ruhunu güçlendirmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını pekiştirmesi amacıyla yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, belediyenin daire başkanlıkları, şirketleri ve iştiraklerinde görev yapan çalışanlar arasında düzenlendiği, bu yıl futbol branşında 24 ve voleybol branşında ise 13 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği aktarıldı.

7 - 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva kapsamında, futbol karşılaşmalarının Kışla Parkı Halı Sahası'nda, voleybol maçlarının ise Düğerek Sosyal Tesisleri Spor Salonu'nda oynanacağı ifade edilen açıklamada, etkinliğin yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, büyükşehir belediyesinin güçlü kurumsal dayanışma kültürünü yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, turnuvada takımlar arasında dostluk, centilmenlik ve birlik duygusunun ön planda olması beklendiği, hem çalışanlara moral ve motivasyon kazandıracağı hem de sporun birleştirici gücüyle kurum içi iletişimi pekiştireceği vurgulandı.

Turnuvanın 27 Ekim'de oynanacak final maçları ve ödül töreniyle sona ereceği ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyetin 102. yılını kutlarken, dayanışmaya ve birlikte üretmenin gücüne daha çok sarılmaları gerektiğine inandığını aktardı.