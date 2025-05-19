Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu: Teknelerde Bando Eşliğinde Kutlama

Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu: Teknelerde Bando Eşliğinde Kutlama
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, teknelerde bando takımı eşliğinde coşkuyla kutlandı. Etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı.

Ortaca Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Dalyan Kanalı'nda organize edilen etkinliğe yaklaşık 200 kişi katıldı.

Teknelerde bando takımı eşliğinde tören geçişi yapan gruba, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dalyan Karakol Komutanlığı ve Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

Grubun, Kaunos Kaya Mezarları önünden geçişi sırasında kıyıdaki vatandaşlar Türk bayrakları salladı.

Programa, Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Sarı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen de katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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