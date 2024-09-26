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Muğla Belediyesi'nden Yangın Zararını Giderme Destekleri

Muğla Belediyesi'nden Yangın Zararını Giderme Destekleri
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı ve diğer arıcılık malzemeleri desteği sağlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen arıcılara kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği verecek.

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesi Çatakbağyaka ve Sarnıç mahalleleri arasında Sivri Dağı mevkisinde çıkan ve 600 hektar orman alanının zarar gördüğü yangında mağdur olan arıcılar için çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, soğutma çalışmaları devam ederken bölgeye giden ekipler, yangınlarda 710 kovanın zarar gördüğünü belirledi.

Bunun üzerine ekipler, bal üreticilerine kovan, bal süzme makinesi, bal dinlendirme kazanı, arıcı kıyafeti ve arıcılık el aletleri desteği vermek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, gazetecilere, yangının yaralarını bir nebze olsun sarmak, kararan umutları yeşertmek istediklerini söyledi.

Orman yangınları sonrası, alevlerden etkilenen bitki örtüsü ve geçim kaynakları zarar gören üreticiler için devreye girdiklerini vurgulayan Aras, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda üreticilerimize fidan desteklemesi ve arıcılara malzeme desteğiyle yaraları bir nebze olsun sarma çabasındayız. Muğla'mızın geleceğe miras en büyük zenginliklerinden biri de ormanlarıdır. Ne yazık ki yaz aylarında yaşadığımız orman yangınları, bizlerin üzerine titrediği ormanlarımıza, yemyeşil ağaçlarımıza, doğamıza, bitki örtüsüne, burada nefes alan canlılara, geçim kaynağı arıcılık olan üreticilerimize zarar verdi."

Yangınlardan zarar gören toprakların yeniden yeşermesi, üreticilerin dünyanın en özel çam balını tekrar üretmesi için mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Aras, Muğla'nın üretiminin devam etmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Belediyesi Orman Yangınları

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