Mudanya'nın Kahraman Şükrü Çavuş'u Anma Töreni

Mudanya'nın İngilizler tarafından işgali sırasında 25 Haziran 1920 tarihinde bağımsızlığa giden yolu açan Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, şehit edilişlerinin 103. yılında İskele Meydanı Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Mudanyalı Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, İskele Meydanı Şehitlik Anıtı önünde Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Törene; Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Mudanya İlçe Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Türkyılmaz, 103 yıl önce emperyalist güçlerin Mudanya'yı işgali sırasında Mudanyalı gençlerin gözünü kırpmadan canlarını verdiğini dile getirdi.

Her bir yurttaşın Çanakkale ve Anıtkabir'i gezmesi ve görmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Bu topraklar nasıl vatan olmuş oraları gezerek görmemiz gerekiyor. Bizlerde geçmişimizi asla unutmayacağız. Ata'mıza ve şehitlerimize olan minnet ve şükran duygularımızı her zaman dile getireceğiz. Bizler de onlar gibi bu vatan için canımızı seve seve feda etmeye hazırız."

Konuşmaların ardından katılımcılar Şükrü Çavuş Anıtı'na karanfil bıraktı. Anma töreni kapsamında öğle namazında Mudanya Belediyesi tarafından şehitlerin ruhuna mevlit okutularak, lokma ikram edildi.