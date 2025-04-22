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Mudanya Kıyılarında Müsilaj Alarmı

Mudanya Kıyılarında Müsilaj Alarmı
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Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Marmara Denizi'nde farklı yerlerde etkisini sürdüren müsilaj, bölgedeki su yüzeyinde köpüklü bir tabaka oluşturdu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

Marmara Denizi'nde farklı noktalarda etkisini sürdüren müsilaj, Mudanya sahilinde de yoğunlaştı.

Sahil bandını çevreleyen müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Müsilaj, çevre sakinleri ile bölgeyi gezmeye gelenler tarafından da fark edildi.

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Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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