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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Semanur Hacıoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Beşiktaş'ta, motosikletiyle ilerlerken "U" dönüşü yapan hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra 22 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Semanur Hacıoğlu, Esenler'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hacıoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak, Esenler Atışalanı Merkez Camisi'ne getirildi.

Cami avlusunda basın mensuplarına konuşan Semanur Hacıoğlu'nun babası Hüseyin Hacıoğlu, kızının kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gördüğünü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Hacıoğlu, kızının 22 gün yaşam savaşı verdiğini anlatarak, "Geçen sabah kızımın ölümü haberiyle karşılaştık. Sürücü tutuklandı. Sonuna kadar adalet istiyoruz. Önce Allah'ın adaletini sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletini istiyoruz." dedi.

Hacıoğlu'nun cenazesi, öğle vakti namazın kılınmasının ardından Tayakadın Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Dolmabahçe Caddesi'nde 18 Mart'ta, "U" dönüşü yapan A.Ö. isimli sürücünün kullandığı 17 ST 964 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönden gelen Semanur Hacıoğlu'nun (25) yönetimindeki motosiklet çarpışmıştı.

Kazada ağır yaralanan Hacıoğlu, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi görüyordu. Hacıoğlu, 22 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası gözaltına alınan hafif ticari araç sürücü A.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Semanur Hacıoğlu'nun kazadan 22 gün sonra vefat etmesinin ardından tekrar gözaltına alınan araç sürücü A.Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Beşiktaş Esenler Güvenlik Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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