- Motosiklet ile otomobil çarpıştı, bacağı kırılan yaralının feryatları yürek sızlattı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Kazıklı Mahallesi Hassa çevre yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir K. idaresindeki 27 AEP 726 plakalı otomobil ile Ömer Faruk T. kontrolündeki 31 ABF 27 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonra motosiklet sürücüsü Ömer Faruk T. ile yanındaki yolcu Muzaffer T. yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk T. ile diğer yaralı Muzaffer T.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada bacağı kırılan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk T.'nin yerde dakikalarca ağrıdan kıvranması ve defalarca 'ah, bacağım, bacağım kırık' diye bağırması ise yürek sızlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.