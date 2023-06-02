Kırklareli'nde 4 adet motosikletin çalınması ile ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Motosiklet hırsızları yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 4 adet motosikletin çalınması ile ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesinde meydana gelen 4 adet motosikletin vatandaşların evlerinin önünden çalınması olayının aydınlatılmasına yönelik olarak Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Kıyıköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan araştırmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli şahıs Tekirdağ Kapaklı ilçesinde çaldıkları motosikletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler mağdur vatandaşlara teslim edilirken, şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.