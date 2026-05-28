Haberler

Moskova'daki Türk toplumu Kurban Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk toplumu, Büyükelçilik ve RTİB organizasyonuyla düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Büyükelçi Tanju Bilgiç ve RTİB Genel Müdürü Recep Haki'nin konuşmalarıyla birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Türk toplumu bir araya gelerek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Moskova'daki bir alışveriş merkezinde, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) organizasyonuyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, Büyükelçi Tanju Bilgiç, RTİB Genel Müdürü Recep Haki, Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Türkiye'den uzaktayız ama burada gönüllerimiz bir. Mesafeler değil bu tarz etkinlikler sayesinde bir araya gelebilmemiz önemli." dedi.

Etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür eden Bilgiç, "Moskova'da her zaman destek veren Türk toplumu var. Burada hemen hemen her sektörde iş yapan iş insanlarımız var. Bunun için toplum olarak hiçbir zaman yalnız değiliz. Biz, birimizi her zaman destekliyoruz. Buradaki kalabalık da bunun güzel göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

RTİB Genel Müdürü Haki de herkesin bayramını kutlayarak, "Her bayram arttığımızı görüyorum. Bu da bizi çok sevindiriyor. Dolayısıyla bayramlarda bir araya gelmek son derece keyiftir. Birlikte bayramlar daha güzel ve daha coşkulu." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programında, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Avrupa'da fırtına estiren Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

Tedesco geri dönebilir!
1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi
Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı

Ülke, bu kahraman Türk'ü konuşuyor! Nefes kesen anlar kamerada
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Fenerbahçe'den Montella bombası

Fenerbahçe'den Montella bombası