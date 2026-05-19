Haberler

Moritanya Bakanı Merzuk, yarın Türkiye'de Fidan ile görüşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, yarın Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, yarın Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın yarın Moritanyalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınmasına yönelik Türkiye'nin iradesini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın, Mayıs 2025'te ilk kez düzenlenen Türkiye-Moritanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda alınan kararların takibinin önemine dikkati çekmesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımlara değinmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın, askeri alanda ve savunma sanayisi alanındaki ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer bir potansiyelin bulunduğunu belirtmesi, balıkçılık, tarım ve madencilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini ifade etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin, Sahel ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınması ile bölgede terörle mücadeleye verdiği desteği vurgulaması beklenen Fidan'ın, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çok taraflı platformlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin öneminin altını çizeceği öngörülüyor.

Bakan Merzuk, 21 Nisan'da Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Fidan ile İstanbul'da bir araya gelmişti.

Fidan ve Merzuk, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı marjında 2024'te de Cibuti'de görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de yaptığı Moritanya'yı ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olmuştu.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı

Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Kayserispor'un çağrısına yanıt: Böyle bir karar bizi geriye götürür

TFF'den Türk futbolunu karıştıracak çağrıya yanıt: Böyle bir karar...
Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor

Karadeniz'i aratmayan görüntü! Gören şaşıp kalıyor
Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

Süper Lig devinden Altay bombası! Son karar o isimde
Kongo'da Ebola can kaybı 118'e yükseldi

Kongo'da Ebola alarmı devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı