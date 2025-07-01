Moldova'nın Astana Büyükelçiliği Açıldı

Moldova'nın Astana Büyükelçiliği Açıldı
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Moldova'nın Astana Büyükelçiliği, Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ve Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi'nin katıldığı törenle faaliyete geçti. İki bakan, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Moldova'nın Astana Büyükelçiliği, iki ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı açılış töreniyle faaliyete başladı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Nurtleu ve Popşoi, Kazak-Moldova ilişkilerini değerlendirdi.

Görüşmede dostluk ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı ikili ortaklığı derinleştirme konusunda anlaşan taraflar, ayrıca tarım, ulaştırma, sanayi, dijitalleşme, kültürel ve insani alanlarda fırsatları değerlendirmek için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Daha sonra iki bakan, Moldova'nın Astana Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Kazak Bakan Nurtleu, Kişinev'in Kazakistan'da büyükelçilik açma kararını tarihi olarak değerlendirdiklerini ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yönündeki karşılıklı isteği teyit ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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