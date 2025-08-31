Modi ve Hlaing Ticaret Güvenliğini Görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ticaret güvenliği dahil çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.

Narendra Modi ve General Min Aung Hlaing, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Başbakan Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Myanmar'ın Hindistan'ın "doğu ve komşuluk öncelikli politikaları" için önemini belirtti.

Modi, "(General Min Aung Hlaing) Ticaret, bağlantı, enerji, nadir toprak madenciliği ve güvenlik gibi alanlarda ilişkileri güçlendirmek için büyük bir potansiyel olduğu konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

Seçim Komisyonu, 18 Ağustos'ta, darbe sonrası ilk genel seçimlerin birinci aşamasının 28 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.