Modi'den Çin ile İlişkiler Üzerine Açıklama

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin Çin ile ikili ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı hem stratejik hem de uzun vadeli bir yaklaşımla güçlendirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Modi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme öncesinde Yomiuri Shimbun gazetesine verdiği yazılı demeçte, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.

Hindistan'ın ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir perspektifle geliştirmeye hazır olduğunu kaydeden Modi, "Bunu karşılıklı saygı, çıkar ve hassasiyet temelinde yapmaya kararlıyız. Kalkınma alanındaki zorlukları ele almak için stratejik iletişimi de artıracağız." ifadesini kullandı.

Modi, istikrarlı Hindistan-Çin ilişkilerinin çok kutuplu bir dünya düzeni için gerekli olduğuna işaret ederek, dünya ekonomisindeki dalgalanmalar karşısında iki ülkenin birlikte çalışarak küresel düzene istikrar kazandırmasının önemine dikkati çekti.

İki ülke arasında ilişkilerin olumlu yönde seyretmesinin bölgenin refahına da katkı sağlayacağını belirten Modi, "Komşu ve dünyanın en büyük iki ülkesi Hindistan ile Çin arasındaki istikrarlı, öngörülebilir ve dostane ilişkiler, bölgesel ve küresel barış üzerinde olumlu etki yaratacaktır." ifadesine yer verdi.

Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacağını açıklayan Modi, 7 yıl aradan sonra ilk kez Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Modi'nin zirve marjında, Çin Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de ikili görüşmeler yapması bekleniyor.