Haberler

MKE ile MİRAS arasında zırhlı araç modernizasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

MKE ile MİRAS arasında zırhlı araç modernizasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayii Şirketi ile zırhlı araçların modernizasyonuna yönelik bir mutabakat zaptı imzaladı. İmzalar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'nda MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve MİRAS Genel Müdürü Khanbaba Sultanli tarafından atıldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayii Şirketi ile zırhlı araç modernizasyonuna ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında, mutabakat zaptı MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve MİRAS Genel Müdürü Khanbaba Sultanli tarafından imzalandı.

Burada konuşan Keleş, anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan 'tek millet iki devlet' şiarıyla yaklaştığımız ve birlikte çalıştığımız bir ülke. Azerbaycan'da, Makine Kimya Azerbaycan'ı kurduk. Azerbaycan savunma sanayisi için şu anda orada bir fişek fabrikası kuruyoruz. Şimdi MİRAS ile yapacağımız bu sözleşme kapsamında da BMP-1'lerin hem modernizasyonu hem TOLGA kulelerinin BMP-1 üzerine entegrasyonuyla ilgili müşterek bir üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu imza da bunu karşılıyor olacak inşallah."

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Ve beklenen imzalar atıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sacha Boey ile veda kararı

''Burada geleceği yok'' denilerek duyuruldu! Yıldız isme veda kararı
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

Altın yatırımcısının beklediği an geldi

Ve yatırımcının beklediği an geldi

Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Sacha Boey ile veda kararı

''Burada geleceği yok'' denilerek duyuruldu! Yıldız isme veda kararı
3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden ayrılık hediyesi

3 bomba birden patlatacaklar! Fenerbahçe yönetiminden son hamle
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var