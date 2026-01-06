Haberler

Mısır ve Suriye, Enerji İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Mısır ve Suriye, enerji sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla iki mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşmalar, Suriye'ye elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve petrol ürünleri tedarikini kapsıyor.

Anlaşmalar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile Suriye Enerji Bakanı Yardımcısı Gayyas Diyab'ın başkanlığındaki üst düzey heyetler arasında gerçekleştirilen toplantının sonunda imzalandı.

Bedevi, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına katkı sağlamak üzere teknik uzmanlık ve destek sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
