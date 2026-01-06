Mısır ve Suriye, Enerji İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

KAHİRE, 6 Ocak (Xinhua) -- Mısır ve Suriye enerji sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek üzere iki mutabakat zaptı imzaladı.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada pazartesi günü Kahire'de imzalanan anlaşmaların Suriye'ye elektrik üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve petrol ürünleri tedarikini kapsadığını bildirdi.

Anlaşmalar, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile Suriye Enerji Bakanı Yardımcısı Gayyas Diyab'ın başkanlığındaki üst düzey heyetler arasında gerçekleştirilen toplantının sonunda imzalandı.

Bedevi, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına katkı sağlamak üzere teknik uzmanlık ve destek sunmaya hazır olduklarını vurguladı.