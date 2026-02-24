Haberler

Mısır ve Rusya dışişleri bakanları, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, ekonomik ve ticari stratejik ortaklığın geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, iki ülke arasında sürdürülen koordinasyon ve istişareler çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ve Lavrov, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldıkları görüşmede, ekonomi ve ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlardaki stratejik ortaklığı geliştirmenin altını çizdi.

Mısırlı Bakan, bölgede hızla değişen gelişmelere dikkati çekerek, bölgede artmaya devam eden gerilimi düşürmenin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, Mısır'ın ABD ve İran arasındaki müzakerelerin devamı için ortam oluşturma ve ilgili tarafların çıkarlarını gözeten çabaları anlatan Abdulati, İran nükleer meselesiyle ilgili endişeleri dikkate alan ve bölgenin daha fazla tırmanma ve gerilimden korunmasına katkıda bulunan barışçıl ve uzlaşmacı bir çözüme ulaşma yönünde çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
