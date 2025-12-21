Haberler

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile ekonomik işbirliği ve bölgesel güvenlik konularını ele almak üzere Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, başkent Kahire'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Barzani'yi Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Mısır ile Irak arasındaki ekonomik işbirliği ve bölgesel düzeyde ortak ilgi alanına giren bir dizi konu ele alındı.

Sisi, Irak'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yineleyerek, başta terörizm olmak üzere bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelede Irak'ın yanında olduklarını vurguladı.

Barzani de IKBY hükümeti olarak Mısır'ın Irak'ta istikrarın yeniden tesis edilmesine yönelik desteklerini takdir ettiklerini, Mısır ile işbirliği ilişkilerini güçlendirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Sisi-Barzani görüşesinde, Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad, IKBY İçişleri Bakanı Rebar Ahmed ve IKBY İstihbarat Teşkilatı Başkanı Muhsin Kemal de hazır bulundu.

Kaynak: AA
