Mısır ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında doğalgaz çerçeve anlaşması imzalandı

Güncelleme:
Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, doğalgaz alanında iş birliği ve entegrasyonu öngören bir çerçeve anlaşması imzaladı. İmza törenine Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve GKRY lideri Hristodulidis katıldı.

Mısır'ın yarı resmi El-Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı (EGYPS 2026) düzenlendi.

Başkent Kahire'de düzenlenen imza törenine, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis da katıldı.

Gazete, haberinde imzaları atılan anlaşmaya ilişkin "Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı ile Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğini ve enerji sektöründeki yakın iş birliğini yansıtıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
