Mısır Petrol Bakanlığı, Nergis 2 kuyusunda olumlu sondaj sonucu alındığını açıkladı

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Mısır Petrol Bakanlığı, Akdeniz'deki "Nergis 2" doğal gaz sondaj kuyusunda, ABD'li Chevron şirketiyle işbirliği içinde yürütülen sondaj çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sondaj sonuçlarının daha önce "Nergis 1" kuyusunda keşfedilen gaz katmanlarının daha geniş bir alana yayıldığını gösterdiği, bunun yanı sıra iyi rezerv özelliklerine sahip ek bir gaz katmanının daha keşfedildiği belirtildi.

Mayıs ayında başlayan sondaj çalışmalarının, 2022'de keşfedilen Nergis sahasının yerin altındaki uzantılarının değerlendirilmesi ve gaz kaynaklarının hacmi ile kullanım potansiyelini belirlemeyi amaçladığı kaydedildi.

Kuyunun derinliğinin 5 bin metreyi aştığı, yapılan değerlendirme sonuçlarının ise net kalınlığı 35 metreye ulaşan gaz katmanlarının varlığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, yeni kuyudaki gaz rezervlerinin hacmine ve ticari amaçlı üretime ne zaman başlanacağına dair bilgi verilmedi.

Chevron şirketi Nergis bölgesinin işletmesini, İtalyan Eni, BAE merkezli Mubadala ve Mısır'dan Tharwa Petroleum şirketlerinin ortaklığı ve Mısır Doğal Gaz Holding Şirketi (EGAS) işbirliğiyle yürütüyor.

Kaynak: AA