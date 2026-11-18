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Mısır hükümeti, Türkiye ile ticaret hacminin 2016'da 4,7 milyar dolar seviyesindeyken, 2025'te yüzde 44,7 artışla 6,8 milyar dolara yükseldiğini, Türk şirketlerinin Mısır'daki yatırımlarının da artmaya devam ettiğini bildirdi.

Mısır hükümetinin yayımladığı açıklama ve infografiklerde, Türkiye'nin ülkedeki doğrudan yatırımlarının son 8 yılda ciddi anlamda arttığına dikkat çekildi ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ele alındı.

Mısır'da toplam 1869 Türk şirketinin faaliyet gösterdiği, bu şirketlerin toplam yatırım tutarının 921,5 milyon dolara ve sağladıkları istihdamın yaklaşık 43 bin 900 kişiye ulaştığı belirtilen açıklamada, sanayi sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısının ise 873 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Mısır'a doğrudan yatırımlarının 2016-2017 mali yılında 35,5 milyon dolar seviyesindeyken 2024-2025 mali yılında yüzde 393,2 artışla 175,1 milyon dolara yükseldiği aktarıldı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin de 2016'da 4,7 milyar dolar seviyesindeyken, 2025'te yüzde 44,7 artışla 6,8 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Türk şirketleri sanayi yatırımlarını genişletiyor

Açıklamada, Türk şirketlerinin Mısır'da sanayi, ticaret ve hizmetler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırımlarını genişlettiği, yeni fabrikalar kurduğu ve mevcut tesislerin üretim kapasitelerini artırdığı belirtildi.

Türk yatırımcıların Mısır'ı bölgesel ve uluslararası pazarlara yönelik üretim ve ihracat merkezi olarak değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, ülkedeki sanayi yatırımlarının özellikle ev aletleri, hazır giyim ve gıda sektörlerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Bu kapsamda, 10. Ramazan Şehri'nde bulunan Beko ev aletleri üretim kompleksinin yaklaşık 114 bin metrekarelik alana yayıldığı ve yıllık 885 bin adet üretim kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Kantara Sanayi Bölgesi'nde Türk projeleri

Hazır giyim sektöründe Kantara Batı Sanayi Bölgesi'ndeki bir Türk firmasının 51 milyon dolarlık yatırımla yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Aynı bölgede hayata geçirilmesi planlanan diğer projenin ise 120 milyon dolarlık yatırımla yıllık 30 milyon adet üretim kapasitesine sahip entegre bir hazır giyim fabrikası kurmayı hedeflediği ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Kantara Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Türk sermayeli bir gıda üretim tesisinin de 8 milyon dolarlık yatırımla yaklaşık 450 kişiye iş imkanı sunduğu ve toplam üretiminin yüzde 90'ını ihraç ettiği bildirildi.

Kaynak: AA