Mısır'da Yeni Petrol ve Doğalgaz Rezervleri Keşfedildi

Güncelleme:
Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, Batı Çölü ve Nil Deltası'nda yeni petrol ve doğalgaz rezervleri keşfettiklerini duyurdu. Keşiflerin günlük petrol ve doğalgaz üretimini önemli ölçüde artıracağı bildirildi.

KAHİRE, 23 Ekim (Xinhua) -- Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, ülkenin Batı Çölü ve Nil Deltası bölgelerinde yeni petrol ve doğalgaz rezervleri keşfettiklerini söyledi. Bedevi, çarşamba günkü açıklamasında ekim ayında yapılan keşiflerle günlük petrol üretimin 5.000 varilin, doğalgaz üretimininse 42 milyon fit küpün üzerinde artacağını belirtti.

Açıklamada iki yıl aradan sonra ilk kez Nil Deltası karasal alanında iki yeni doğalgaz rezervi keşfedildiği ve keşiflerin İngiltere merkezli Harbour Energy ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dana Gas tarafından yapıldığı kaydedildi. Yeni rezervlerin toplam üretiminin günde 19 milyon fit küp olduğu belirtildi.

Batı Çölü bölgesindeki doğalgaz rezervlerininse Khalda Petroleum, Agiba Petroleum ve Petrosannan Company şirketlerinin ve devlete ait General Petroleum Company şirketinin de aralarında bulunduğu ortak girişimlerce keşfedildiği ifade edildi. Batı Çölü'nde keşfedilen yeni rezervlerden günde yaklaşık toplam 5.400 varil petrol, 23 milyon kübik fit doğalgaz elde edilmesi bekleniyor.

Bedevi, "Bunlar, bakanlığın yerel üretimi artırıp ithalat faturasını düşürmeye yardımcı olacak yeni keşiflerle petrol ve doğalgaz ithalatının ulusal ekonomi üzerindeki yükünü azaltmak için yürüttüğü sürecin bir parçası" dedi.

Bakanlığa göre Mısır, temmuz ayından bu yana 18 yeni petrol ve doğalgaz rezervi keşfetti. 13'ü an itibarıyla üretime geçmiş durumda olan bu rezervlerden günlük toplam 14.000 varil ham petrol ve kondensat ve 44 milyon fit küp doğalgaz üretiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
