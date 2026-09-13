Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Hindistan Başbakanı Modi ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şennavi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sisi, Modi ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Mısır-Hindistan ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Modi, Mısır'ın zirveye etkin katılımını memnuniyetle karşılarken, Sisi de Hindistan'ın bu yılki BRICS dönem başkanlığını ve üye ülkeler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu güçlendirme çabalarını övdü.

Açıklamaya göre Sisi, 2023'te stratejik ortaklık seviyesine çıkarılan Mısır-Hindistan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolara çıkarılması ve Hindistan'ın Mısır'daki yatırımlarının artırılması çağrısında bulundu.

Sisi, Mısır'ın stratejik konumu, nitelikli insan kaynağı, geniş serbest ticaret anlaşmaları ağı ve Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi ile diğer sanayi bölgelerinin sunduğu teşvikler başta olmak üzere ülkenin sahip olduğu rekabet avantajlarına dikkati çekti.

Görüşmede imalat, teknoloji, temiz enerji, otomotiv, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, ilaç sanayisi ve bilgi teknolojileri alanlarında işbirliği imkanları da ele alındı.

Modi ise ülkesinin iki ülke arasındaki ilişkileri farklı alanlarda geliştirmeye önem verdiğini belirterek, Hindistanlı şirketlerin Mısır'daki yatırımlarını artırmalarını ve mevcut fırsatları değerlendirmelerini teşvik ettiklerini ifade etti.

Hindistan Başbakanı, iki ülkenin iş dünyalarının rolünün artırılması ve aralarındaki bağların güçlendirilmesinin ortak projelerin hayata geçirilmesi ve bilgi ve teknoloji transferinin desteklenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca yeni ve yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, ilaç sanayisi ve bilgi teknolojileri alanlarında işbirliği fırsatları ele alınarak iki ülkenin özel sektörleri için yeni imkanların oluşturulması değerlendirildi.

Filistin meselesi ele alındı

Görüşmede, başta Filistin meselesi olmak üzere ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Sisi, krizlerin barışçıl yollarla ve müzakere yoluyla çözülmesi, diplomatik çözümlere öncelik verilmesi, uluslararası hukuka, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ile gerilimin tırmanmasının ve güç kullanımının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA