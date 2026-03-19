Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, çalışma ziyareti kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, çalışma ziyareti kapsamında Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın aktardığına göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Hamad Uluslararası Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı.

Sisi ve beraberindeki heyetin "çalışma ziyareti" kapsamında başkente gittiği belirtildi.

Karşılama töreninde ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Emirlik Divan Başkanı Abdullah bin Muhammed Al Huleyfi de yer aldı.

Ziyaretin süresi ve gündemine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Sisi'nin Doha'ya, Abu Dabi'den geldiği, burada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve artan askeri gerilimin bölgesel ve uluslararası güvenliğe etkilerini ele aldığı kaydedildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın ziyarete ilişkin verdiği haberde, Abu Dabi'deki görüşmede ayrıca ekonomik ve kalkınma alanlarında ikili işbirliği imkanlarının da değerlendirildiği belirtildi.