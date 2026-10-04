Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Afrika toplantısında nehirlerde işbirliği çağrısı yaptı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Afrika devletlerinin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddetti ve sınır aşan nehirlerin yönetimi konusunda koordinasyon çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen Afrika Birliği 8. Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Kıtadaki ülkeler arasında ilişkilerin "tek taraflı politikalardan ve dar çıkarlardan" uzaklaşarak, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine dayanması gerektiğini vurgulayan Sisi, şunları kaydetti:

"Mısır, kıtamızın istikrarı için vazgeçilmez temel ilkeler olarak gördüğü devletlerin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısını ve Afrika ülkelerinin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddeden kararlı tutumunu bir kez daha teyit etmektedir."

Sınır aşan konulara rekabet değil işbirliği, çatışma değil diyalog alanları olarak yaklaşılması gerektiğini belirten Sisi, uluslararası hukuka uygun biçimde doğal kaynakların ve sınır aşan nehirlerin idaresinin de buna dahil olduğunu ifade etti.

Başta su olmak üzere ortak kaynakların sürdürülebilir yönetiminin "Afrika ülkelerinin entegrasyon kabiliyeti yönüyle gerçek bir sınav" olduğunu belirten Sisi, her ülkenin kalkınma hakkının olduğunu ancak bu hakkın "diğer ülkelere zarar vermeyecek şekilde" kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Sisi, "Mısır, coğrafi konumu ve halkının ihtiyaçları gereği su meselesinin öneminin farkındadır ve sınır aşan nehirlerin yönetimindeki iş birliğinin ilgili uluslararası hukuk kurallarına, istişare ve koordinasyona, iyi komşuluk ile zarar vermeme ilkelerine dayanması gerektiğini vurgulamaktadır." diye konuştu.

Afrika'da ekonomik ve ticari entegrasyonun hızlandırılması çağrısı

Sisi, konuşmasında Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) aktifleştirilmesi yoluyla Afrika'da ekonomik ve ticari entegrasyonun hızlandırılması çağrısında bulundu.

Sisi ayrıca tedarik zincirlerinin ve lojistik koridorların oluşturulmasına yönelik çalışmaların güçlendirilmesi, ulaştırma ve enerji ağlarının geliştirilip birbirine bağlanması yoluyla ekonomik ve ticari entegrasyonun hızlandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyümenin sağlanmasının Afrika kıtasında barış ve güvenliğin tesisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Sisi, Afrika'nın beşeri ve doğal kaynakları ile yatırım fırsatlarından en iyi şekilde yararlanılması, yatırımcıları teşvik edecek uygun bir hukuki ve idari ortamın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA