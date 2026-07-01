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Milli Tenisçi Sönmez, Wimbledon'a İkinci Turda Veda Etti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon ikinci turunda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ikinci turda ABD'li Claire Liu'ya 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvasına ana tablodan katılan ve güncel dünya sıralamasının 51. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146. basamağındaki ABD'li Claire Liu ile karşılaştı.

İlk sette 5-5'e gelen oyunun ardından Claire Liu seti 7-5 kazandı ve öne geçti. İkinci sette servis üstünlüğünü sürdüren Liu, seti 6-3, maçı da 2-0 alarak tur atladı.

Zeynep Sönmez Wimbledon'a ikinci turda veda etti.

Kaynak: ANKA
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