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Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Ankara'da sağanak yağış nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası maçının izleneceği Atatürk Orman Çiftliği'ndeki alan çamurla kaplandı. Etkinlik yeri Kocatepe Kültür Merkezi'ne alındı.

MİLLİ TAKIM MAÇININ İZLENECEĞİ YER DEĞİŞTİRİLDİ

Ankara'da etkili olan sağanak sonucu A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçını izlemek için Atatürk Orman Çiftliği'nde dev ekran kurulan alan, çamurla kaplandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) etkinlik yerinin Kocatepe Kültür Merkezi olarak değiştirildiğini açıkladı. ABB'den yapılan açıklamada, "Yarın saat 07.00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde dev ekranlarda yayınlanması planlanan Dünya Şampiyonası Türkiye-Avustralya karşılaşmasının maçını izleme etkinliğimizde, bölgede etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle yer değişikliğine gidilmiştir. Yoğun yağış sonucunda etkinlik alanının zemininde çamurlaşma meydana gelmiştir. Karşılaşmayı birlikte izlemek isteyen vatandaşlarımız için etkinlik, Kocatepe Kültür Merkezi'nde bulunan 800 kişilik salonumuza alınmıştır. Hemşerilerimizi milli takımımıza destek olmak üzere Kocatepe Kültür Merkezi'ne bekliyoruz" denildi.

Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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