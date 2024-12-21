Milli Sporcu Emre Yazgan Çığ Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyor, Judo Genç Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, resmi X hesabından Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Bak'ın mesajı şöyle:

"Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Genç sporcumuzun ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Yılmaz Tunç: "Genç sporcumuzun ailesinin ve yakınlarının başı sağ olsun"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:

"Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet diliyor, Judo Genç Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Genç sporcumuzun ailesinin ve yakınlarının başı sağ olsun."