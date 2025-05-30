Milli Kaleci Doğan Alemdar'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Milli Kaleci Doğan Alemdar'dan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükkılıç, Alemdar'a başarılar diledi ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Fransa'nın Rennes kulübünde forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, milli kaleci Doğan Alemdar ve babası Gültekin Alemdar'ı makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Büyükkılıç, ziyaret için Alemdar'a teşekkür ederek, milli kaleciye başarılar diledi.

Alemdar, Büyükkılıç'a A Milli Takım'da giydiği 12 numaralı formayı hediye ederek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Zincir marketten 22 bin liralık ürün çalan iki çocuk kasiyeri tehdit etti

Güpegündüz zincir marketi soyan 2 çocuktan kasiyere korkunç tehdit
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Bir garip olay! Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı

Misafirliğe gittiği evde tacizden tutuklandı
Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Günlerdir haber alamadığı oğlunu baltayla öldürülmüş halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.