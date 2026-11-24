Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yurdumuzun her köşesinde ve sınırlarımızın ötesinde dilimizi, irfanımızı yaşatan, evlatlarımızın gözünde merakın ilk kıvılcımını yakan, onlara bir harfin, bir sorunun, bir hakikatin kapısını aralayan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmene Saygı Gecesi" programına katıldı.

Burada konuşan Tekin, yıllardır her 24 Kasım'da öğretmenleri milletin evinde ağırlaması, ülkenin imkanlarını maarife ve öncelikle öğretmenlere yöneltmesi, bu mesleği hukukuyla, itibarıyla ve istikbaliyle devlet himayesine alması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tekin, "Aynı şükran duygusuyla, yurdumuzun her köşesinde ve sınırlarımızın ötesinde dilimizi, irfanımızı yaşatan, evlatlarımızın gözünde merakın ilk kıvılcımını yakan, onlara bir harfin, bir sorunun, bir hakikatin kapısını aralayan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin yanında durmayı, emeklerini baş tacı etmeyi, haklarını korumayı ve sözlerine kulak vermeyi devletin değişmez ilkesi ve Milli Eğitim Bakanlığının en aziz vazifesi olarak gördüklerini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki aziz milletimiz asırlar boyunca nice fırtınadan, yıkımdan geçip bugün hala dimdik ayaktaysa, dilini, inancını ve tarih şuurunu işgal, yokluk, yasak yıllarında da kaybetmediyse, harap düşmüş Anadolu'muzdan bugün bütün dünyanın dikkatle izlediği Türkiye'mizi var edebildiyse, bunu hafızamızı en karanlık günlerde bile yaşatan, onu her yeni nesle aynı adanmışlıkla teslim eden ve yarınlarımızı kuracak nesilleri yetiştiren öğretmenlerimize borçluyuz."

" Türkiye Yüzyılı'nın sınıflarda filizlenen umudunda öğretmenlerin alın teri var"

Tekin, Türklerin bin yılı aşkın tarihinde birçok devlet kurduğunu, milletin hafızasının ise hiçbir zaman kesintiye uğramadığını dile getirerek, o hafızayı canlı bir kültürel miras olarak yaşatan, her çağda ve her coğrafyada nesilden nesile taşıyanın öğretmenler olduğunu vurguladı.

Dili, inancı ve tarih şuurunu kuşaktan kuşağa ulaştıranın hep öğretmenler olduğuna dikkati çeken Tekin, "Bugün Hakkari'nin dağ köylerinden Edirne'nin Meriç boylarına, büyükşehirlerimizin kalabalık okullarından yurt dışındaki Maarif okullarımıza kadar vazife yapan öğretmenlerimiz, bu bin yıllık silsileyi aynı sadakatle yürütüyor." diye konuştu.

Tekin, "Evlatlarımızın PISA'dan TIMSS'e uluslararası değerlendirmelerde dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği tarihi yükselişte de bilim olimpiyatlarından sanat ve spor sahalarına kadar her alanda kazandıkları başarılarda da Türkiye Yüzyılı'nın sınıflarımızda filizlenen umudunda da öğretmenlerimizin alın terleri var. Her birine milletimiz adına bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğini müstakil bir kanuna kavuşturduklarını, kariyer basamaklarıyla ve mesleki gelişim imkanlarıyla öğretmenleri hak ettikleri saygınlığa yükseltmek için emek verdiklerini dile getiren Tekin, öğretmen adaylarını, sınıfa adım atmadan önce Milli Eğitim Akademisinde ilmin, ahlakın ve uygulamanın süzgecinden geçirerek yetiştirmeye başladıklarını anımsattı.

"Ahlaki duruşunuzu evlatlarımıza örnek kılıyoruz"

Tekin, öğretmenlere yapılan her yatırımın arkasında, çocukları nasıl bir çağa hazırladıklarının ağır idraki olduğunu belirterek, "Bilginin tarihte hiç olmadığı kadar bol, hikmetin ise hiç olmadığı kadar kıt olduğu, ekranların gençlerimizin dikkatini ve hayal gücünü esir almaya çalıştığı, hakikat ile sahtenin birbirine karıştığı, masum çocukların hayatına kast eden savaşlar karşısında uluslararası vicdanın suskun kaldığı bir dünyada, evlatlarımızı yalnızca bilgiyle donatmanın yetmeyeceğini maalesef hep birlikte müşahede ediyoruz." dedi.

Bu şartlarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hayati bir ihtiyaca cevap verdiğinin altını çizen Tekin, modelde öğrencileri köklerine bağlı, dünyanın bütün birikimine açık, yetkin ve erdemli insanlar olarak yetiştirmeyi gaye edindiklerini vurguladı.

Her düzenlemede önce öğretmenleri güçlendirmeyi esas aldıklarını bildiren Tekin, çocuklara kazandırmak istedikleri değerlerin başına da farklılıkları zenginlik, herkesi aynı milletin evladı bilen kardeşlik şuurunu koyduklarını dile getirdi.

Tekin, "Malazgirt'te aynı safta, Çanakkale'de aynı siperde, Milli Mücadele'de aynı cephede bizi omuz omuza durduran o şuur, bugün zatıalinizin öncülüğünde milletçe sahip çıktığımız Terörsüz Türkiye hedefiyle yeniden tarihi bir anlam kazanıyor." diye konuştu.

Eğitim ailesi olarak bu hedefe güç katmak için her eğitim öğretim yılına yön veren temalar ve okullarda hayata geçirilen etkinliklerle, çocukların gönlünde aynı bayrağın altında ortak bir yarını paylaşmanın heyecanını büyüttüklerini ifade eden Tekin, "Alevi Bektaşi kardeşlerimizin inancını, kültürünü ve hak aşıklarının nefesini onlarla istişare ederek öğretim programlarımızda ve halk eğitim merkezlerimizde hak ettiği yere taşıyarak gönül birliğimizi bir kat daha pekiştirdik." dedi.

Yurdun her köşesinden çocukları bir araya getiren, okullarda öğretmenlerin her yeni nesle sabırla öğrettiği bu kardeşliğin, daha da kenetlenen birliğin ve huzurun da en sağlam teminatı olacağını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanım, birliğimizin ve huzurumuzun ancak hakkın gözetildiği, adaletin hiçbir hesaba kurban edilmediği bir ahlaki zeminde kalıcı olacağını bildiğimiz için evlatlarımıza Hazreti İbrahim'in kıssasını anlatırken putları deviren o baltanın önce insanın kendi içine dikilmiş putlara inmesi gerektiğini de öğretiyoruz. Hırsı ve kul hakkını hiçe saymayı, hangi kılığa bürünürse bürünsün birer put bilen, kendi hatasıyla yüzleşme cesaretini gösterebilen bir nesil yetiştirmeden, haksızlığın karşısına kalıcı bir set çekilemeyeceğinin farkındayız.

Putların devrilmesinden rahatsız olanlar her devirde bulunsa da milletimizin hakkına uzanan her elin karşısında o el kime ait olursa olsun hesabı önce kendi kapısında sorarak en küçük bir taviz vermeden duran zatıalinizin ahlaki duruşunuzu evlatlarımıza örnek kılıyor, onları da bu duruşun şuuruyla büyütmeye gayret ediyoruz. Kırılan putların yerine yenilerinin dikilmesine asla göz yummayacak nesilleri yetiştirme emaneti ise bugün bu salonu dolduran mesai arkadaşlarımızın omuzlarında."

Tekin, öğretmenlerimize gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar teşekkür ederek, yurt içi ve yurt dışında görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA