Milletvekili Aksu'dan "Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama

Ak Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Sivas'la ilgili "Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı" yönünde kamuoyunu yanıltmaya dönük bazı asılsız iddiaların gündeme geldiğini ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 15 Aralık 2025'te TBMM'de bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamayla, Türkiye'nin üretim ve kalkınma vizyonunu ortaya koyan Sanayi Alanları Master Planı'nı kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Aksu, şunları kaydetti:

"Bu plan, ülkemizin 81 ilini kapsayan, sanayiyi Marmara'dan Anadolu'ya dengeli şekilde yaymayı hedefleyen, çok fazlı ve uzun vadeli bir kalkınma yol haritasıdır. Master Plan'ın ilk fazında Samsun-Mersin hattında, toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni sanayi yatırım alanı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. Planın devam eden fazlarında ise Mersin–Şırnak, Sivas–Iğdır ve Trabzon–Şırnak hatlarında yeni sanayi koridorları hayata geçirilecektir. Bu kapsamda Sivas'ımız, stratejik konumu itibarıyla planın ikinci fazında önemli ve belirleyici bir rol üstlenmektedir. Özellikle vurgulamak gerekir ki Sivas'ın Sanayi Alanları Master Planı'nda yer almadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Sivas, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimin Anadolu'ya yayılması hedefinin merkez şehirlerinden biridir. Marmara'daki sanayi yoğunluğunun Anadolu'ya dengeli şekilde aktarılması sürecinde Sivas, bu büyük dönüşümün dışında değil, tam merkezindedir."

Aksu, "Ak Parti iktidarları döneminde Sivas'ımıza sanayi, ulaştırma, enerji, eğitim ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımlar kazandırılmıştır. Şehrimizin kalkınması, üretim gücünün artırılması ve istihdamın güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Devlet yönetimi, plan, program ve uzun vadeli bir vizyon gerektirir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ak Parti, eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla Türkiye'nin kalkınma hedeflerini adım adım hayata geçirmektedir. Sanayi Alanları Master Planı da bu güçlü vizyonun somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Aksu, ayrıca AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile milletvekilleri ve AK Parti camiası olarak Sivas'a hak ettiği yatırımları getireceklerini de sözlerine ekledi.