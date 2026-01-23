Arjantin Devlet Başkanı Milei, Latin Amerika ülkelerinde sağ adayların başarısına dikkati çekti

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Latin Amerika ülkelerinde yapılan son seçimlerde sağ adayların elde ettiği başarılara dikkati çekerek, "dünyanın uyanmaya başladığını" söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Milei, yaptığı açıklamada, son dönemde Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirilen seçimlerde sağ adayların elde ettiği başarılara işaret etti.

Amerika kıtasının Batı dünyası için bir "ışık feneri" olduğunu dile getiren Milei, şunları kaydetti:

"2026, size iyi haberler getirdiğim yıl olacak, dünya uyanmaya başladı. Bunun en iyi kanıtı, özgürlük fikirlerinin yeniden canlanmasıyla birlikte Latin Amerika'da yaşananlardır. Amerika, tüm Batı dünyasını yeniden aydınlatacak bir ışık feneri olacak ve Yunan felsefesi, Roma hukuku ile Yahudi-Hristiyan değerlerine dayanan temellerine duyduğu minnettarlığın bir göstergesi olarak uygarlık borcunu ödeyecek."

Avrupa Birliğine (AB) tavsiyelerde bulunan Milei, "Önümüzde daha iyi bir gelecek var, ancak bu gelecek, Batı'nın köklerine, yani özgürlük fikirlerine geri dönülmesiyle mümkün olabilir. Tanrı Batı'yı kutsasın, gökyüzünün güçleri yanımızda olsun ve özgürlük yaşasın." ifadelerini kullandı.

Milei, sosyalizmin özgürlüğe karşı olduğunu savunarak, bu nedenle Batı toplumlarının bu fikirlerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Yapay zekanın daha fazla büyüme ve refah getirdiğini dile getiren Milei, "Yapay zeka, artan getirileri güçlendiren ve böylece daha yüksek büyüme ile refah sağlayan bir araçtır. Daha net söylemek gerekirse, siyasetçiler daha iyi bir dünya inşa edenleri rahat bırakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.