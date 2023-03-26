Milas-Bodrum Havalimanı, sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas- Bodrum Havalimanı, EasyJet'in Bristol'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, EasyJet Havayolları'nın A-320 tipi uçağıyla 166 yolcu Bristol'den Bodrum'a geldi. İngiliz yolcular, terminalde çiçeklerle karşılandı.

EasyJet, 4 Kasım'a kadar salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün Bodrum-Bristol arasında uçuş düzenleyecek.

İngiliz hava yolu EasyJet, 26 Mart ila 11 Kasım tarihleri arasında Bristol, Gatwick, Luton, Edinburg ve Liverpool olmak üzere İngiltere'nin 5 kentinden Bodrum'a karşılıklı toplam 694 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, Bristol'den gelen sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Sezon boyunca paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak yolcularımıza güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyoruz. 2022 yılında salgın öncesi rakamlara yaklaşan uçuş ve yolcu sayımızın bu yıl artarak devam etmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Milas-Bodrum Havalimanı, 2022 yılında 3 milyon 904 bin yolcu ağırladı.