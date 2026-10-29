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Midyat'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Kaymakam Kaya'nın konuşmasıyla kutlandı

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Midyat'ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Kaymakam Kaya'nın konuşmasıyla kutlandı
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Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda törenle kutlandı. Törende Kaymakam Mehmet Kaya konuştu, öğrenciler şiir okuyup gösteri sundu; Tuğgeneral Serkan Aydın ve Belediye Başkanı Veysi Şahin katıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

Midyat Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Programda öğrenciler şiir okudu, gösteriler sundu.

Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Aydın, Belediye Başkanı Veysi Şahin, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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